Atatürk ve İstiklal Marşı sevgisi genç yaşlı tanımadı...İstiklal marşını balkonlardan okudular
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Atatürk ve İstiklal Marşı sevgisi genç yaşlı tanımadı...İstiklal marşını balkonlardan okudular

Atatürk ve İstiklal Marşı sevgisi genç yaşlı tanımadı.

Atatürk ve İstiklal Marşı sevgisi genç yaşlı tanımadı...İstiklal marşını balkonlardan okudular
19.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:28

Atatürk ve İstiklal Marşı sevgisi genç yaşlı tanımadı...İstiklal marşını balkonlardan okudular

-65 yaş üstü vatandaşlar İstiklal Marşını balkonlardan gururla okudu

DÜZCE - Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü saat 19.19'da program düzenledi. Düzce Anıtpark Meydanı'nda otobüsten okunan İstiklal Marşına Düzceli genç yaşlı onlarca vatandaş evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 101. yılı korona virüs salgınına denk gelince programlarda yoğun katılımdan uzak yapıldı. Bu kutlamalar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Anıtpark Meydanında Program düzenledi. İl Müdürlüğüne ait otobüsten okunan istiklal marşına vatandaşlar evlerinin balkonlarından eşlik etti. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençler ellerine aldıkları Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleriyle istiklal marşına ve öncesinde okunan marşlara eşlik etti.

Düzenlenen program ile ilgili açıklama yapan Gençlik Merkezi Lideri Ahmet Yılmaz; "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak saatlerimiz 19.19'u gösterirken istiklal marşını vatandaşlarımızla birlikte okuduk. Sağ olsunlar bize eşlik ettiler" dedi.

65 yaş üstü vatandaşların Atatürk posterlerini ellerine alarak önce sallamaları sonra ise kalplerinin üzerine bastırması ise yürekleri kabarttı.

Kaynak: İHA

Manşet

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