Atatürk ve Hürriyet Mahallesi sonunda kavuşuyor

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Şehir içi trafiğin rahatlaması, ulaşımdaki aksaklıkların giderilmesi için İzmir-İstanbul karayolu üzerinde yeni bir kavşak projesi açılması konusundaki taleplerini Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ileten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun çabaları sonuç verdi.Kavşak projesini incelemek üzere Akhisar'a gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve ekibi ile bir araya gelen Başkan Dutlulu, büyükşehir yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu.

Anayol kavşak çalışması hakkında bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Atatürk ile Hürriyet Mahallesini birbirine bağlayacak anayol kavşak projesini incelemek için Akhisar'ımıza gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ile büyükşehir yetkililerini belediyemizde misafir ederek, proje üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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