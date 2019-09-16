Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Netflix dizisi 13 Emir ne anlatıyor?

16.09.2019 11:30

Netflix'te yayınlanan 13 Commandments (13 Emir) adlı dizi "Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla gündemde.



Belçika yapımı suç dizisinin ilk bölümlerinde bu ülkede bir Türk'ün işlediği 'töre cinayeti' anlatılıyor. Dizinin, katil ile gurbetçi ailenin evinin duvarına asılı Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarını aynı karede gösteren sahnesi eleştiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle