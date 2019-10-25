"Atatürk ve Cumhuriyet" konferansı

25.10.2019 17:14

Bilecik Valiliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu etkinlik düzenlendi.



BŞEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Dilara Uslu, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki etkinlikte, Atatürk önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen kurtuluş savaşının, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlandığını ifade ederek, zaferin cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihin en büyük dönem noktalarından biri olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.



Cumhuriyet rejiminin, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olduğu anlatan Uslu, şöyle konuştu:



"Millet egemenliğine dayanan cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluluğu yüklemiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorulu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmıştır. Millet olarak, cumhuriyet yönetimi içinde yaşamanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz."



Vali Bilal Şentürk ve BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA