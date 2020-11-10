Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları

10.11.2020 08:32 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:40

-Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması -Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler -Mustafa Kemal Atatürk'ün millete hitabı -Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'deki konuşması -Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının taşınması -Vatandaşların ağlaması -Anıtkabir'in görüntüsü Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz -

-Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması

-Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler

-Mustafa Kemal Atatürk'ün millete hitabı

-Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'deki konuşması

-Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının taşınması

-Vatandaşların ağlaması

-Anıtkabir'in görüntüsü Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ANKARA

Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları
Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları
Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları
Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları

Kaynak: Anadolu Ajansı

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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