Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları
10.11.2020 08:32 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:40
-Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması -Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler -Mustafa Kemal Atatürk'ün millete hitabı -Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'deki konuşması -Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının taşınması -Vatandaşların ağlaması -Anıtkabir'in görüntüsü Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz -
-Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması
-Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler
-Mustafa Kemal Atatürk'ün millete hitabı
-Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'deki konuşması
-Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının taşınması
-Vatandaşların ağlaması
-Anıtkabir'in görüntüsü Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ANKARA
Kaynak: Anadolu Ajansı