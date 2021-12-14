Atatürk Üniversitesinin "öğretmen adayları" empatiyle öğreniyor - Haberler
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Atatürk Üniversitesinin "öğretmen adayları" empatiyle öğreniyor

Atatürk Üniversitesinin
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, maketlerden hazırladıkları teknolojik aletleri tanıttı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, maketlerden hazırladıkları teknolojik aletleri tanıttı.

"Okul dışı öğrenme ortamları" dersi kapsamında Ata Teknokent'e gelen öğrenciler, burada maketten hazırladıkları çeşitli teknolojik aletleri sergiledi.

Öğrenciler, çalışmalarını Teknokent çalışanlarına da tanıttı.

Okulun 2. sınıf öğrencilerinden Seda Yiğit, AA muhabirine, çocukları anlayarak "empati" yaparak staj gördüklerini söyledi.

Bir yerde kendilerini çocukların yerine koyarak farklı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yiğit, "Okul dışı öğrenme ortamları' dersimiz kapsamında çocuklara dış ortamları gezdirmek için bir çalışma yaptık. Teknokent'e geldik. Bizler öğretmen olduğumuz zaman bizim için staj gibi bir şey oldu. Bazı teknolojik aletler hazırladık. Bunları burada çalışanlara ve bizlere tanıttılar. Amacımız çocuklara teknolojik aletleri öğretebilmek. Bunların ne olduğunu ve işlevlerini öğrenmelerini sağlamak istedik." dedi.

Teknolojik aletlerin olumsuz etkisine karşın da bilgilendirmeler yaptıklarını ifade eden Yiğit, aletlerin fazla kullanımının yetersizliğinin yanında yararlı bir şekilde kullanılması gerektiğinin bilgisini verdiklerini aktardı.

Atatürk Üniversitesinin öğretmen adayları empatiyle öğreniyor

Atatürk Üniversitesinin öğretmen adayları empatiyle öğreniyor

Atatürk Üniversitesinin öğretmen adayları empatiyle öğreniyor

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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