Atatürk Üniversitesinin aşı geliştirme çalışmalarına bir milyon lira destek

Atatürk Üniversitesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla yürüttüğü Aşı Geliştirme Projesi'ne, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca bir milyon lira destek sağlandığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla yürüttüğü Aşı Geliştirme Projesi'ne, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca bir milyon lira destek sağlandığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel salgın halini alan koronavirüsle mücadeleye yönelik olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü çalışmalarına hızla devam ediyor.

Koordinatörlük tarafından nisan ayında sunulan Aşı Geliştirme Projesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi ve bir milyon lira destek almaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu alanda Türkiye'de desteklenen 5 üniversiteden biri olmanın gurur verdiğini belirtti.

Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğünün hazırladığı projenin bir milyon lira bütçeyle desteklenmesi kararının Kovid-19 ile mücadele için çalışan üniversite personelini ayrıca motive ettiğini ve üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmalara güç kattığını kaydeden Çomaklı, "Koordinatörlüğümüzün görevi başta adı geçen virüs enfeksiyonuna karşı olmak üzere parazit, mantar, bakteri ve virüs mikroplarının tümüne karşı aşı üretmek ve antijenlerini hazırlamaktır. Bundan böyle oluşacak salgınlara karşı aşı ve antijenlerin hazır olması amacıyla kurulan koordinatörlüğümüz bu konuda önemli mesafe almış durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA