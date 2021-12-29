Atatürk Üniversitesine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

ERZURUM (İHA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Atatürk Üniversitesine tebrik ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı M. Emin Öz ve AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun diklerinde bulundular.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, kültürel ve bilimsel geleneği, yetiştirdiği on binlerce mezunu, donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı araştırma merkezleri ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesinin bu unvanı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Bulunduğu şehrin yanında, bölgesi, ülkesi ve hatta çevre ülkeler için de önemli bir değere sahip olan Atatürk Üniversitesinin, kadim geçmiş ve tecrübesiyle tüm kurumlara yol gösterici bir konumda olduğunu belirten Rektör Çomaklı, bu misyonu sonuna kadar devam ettireceklerini aktardı.

Atatürk Üniversitesinin şehir için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten konuklar, Türkiye'nin dört bir yanında, çeşitli mevki ve makamlarda görev yapan Atatürk Üniversitesi mezunlarının bulunduğuna vurgu yaparak, üniversitenin yetişmiş insan kaynağı konusunda önde gelen kurumlardan biri olduğunu belirttiler.

Ziyaretler, iyi niyet ve hayırlı olsun dilekleriyle son buldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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