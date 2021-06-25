Atatürk Üniversitesinden Türk Dünyasını buluşturan sempozyum

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından çevrim içi olarak "Uluslararası İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Türk Dünyası Edebiyatlarında Hürriyet Fikri Sempozyumu" düzenlendi.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından çevrim içi olarak "Uluslararası İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Türk Dünyası Edebiyatlarında Hürriyet Fikri Sempozyumu" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından çevrim içi olarak "Uluslararası İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Türk Dünyası Edebiyatlarında Hürriyet Fikri Sempozyumu" düzenlendi.

Altı oturumdan oluşan sempozyumda, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çuvaşistan (Rusya), Tataristan (Rusya) ile Türkiye'den katılan akademisyenler tarafından 30 bildiri sunuldu. Sempozyumda sunulan bildirilerde milli marşların, Türk dünyası edebiyatlarının karşılaştırmalı olarak çalışılmasının önemi vurgulandı.

Sempozyum, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer'in açılış konuşmasıyla başladı. Milli marşların bir milletin bağımsızlığının sembolü olduğunu ve bu marşlarda o milletin yüzlerce yıllık tarihsel geçmişinin bulunduğunu aktaran Özer, İstiklal Marşı'nın ortak bir kaderin ürünü olduğunu ve Türklerin geçmişlerinden aldıkları ilhamla hiçbir güce boyun eğmeyeceklerinin ve her türlü saldırıya karşı koyacaklarınıN taahhüdü niteliği taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Özer: "2021 Yılı Bizler İçin Oldukça Anlamlı Bir Yıldır"

İstiklal Marşı'nın, aynı zamanda Türk Milleti'nin hürriyet ve bağımsızlık bildirgesi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özer: "İçinde bulunduğumuz 2021 yılının, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabulünün 100. yılı olması nedeniyle anlamlı bir yıldır. Bununla birlikte tüm Türk kültür coğrafyasını ifade eden Türk Dünyası kavramı ile bu coğrafyada yer alan soydaşlarımızın edebiyatlarında yer alan hürriyet fikrinin öğrenilmesi de heyecan verici bir uğraştır. İşte bu anlamlı yılda bu meselelerin bir arada ele alındığı "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Türk Dünyası Edebiyatlarında Hürriyet Fikri" konulu uluslararası sempozyumun Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenleniyor olması bizler için mutluluk vericidir. Bu vesileyle programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Özer'in ardından Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Adıgüzel açılış konuşmaları yaptı. Sempozyum, katılımcıların İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Türk Dünyası Edebiyatlarındaki gelişmeleri konu edinmesiyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı