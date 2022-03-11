Atatürk Üniversitesinde yüz yüze eğitim devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan Covid-19'un Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla 2020 yılında ülke çapında online (çevrimiçi) olarak verilen eğitim, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 62 bin öğrenciyle Atatürk Üniversitesinde yüz yüze devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi, yaklaşık 1 buçuk yıl süren online eğitim sürecini teknolojik alt yapısı ve uzaktan eğitim modeline yönelik geniş bir bilgi ve birikimi sayesinde başarılı bir şekilde tamamlayarak, salgın etkisinin azalmasıyla birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılına tekrar yüz yüze başlamaya karar verdi.

2021-2022 Güz Yarıyılında üniversite bünyesinde yürütülen bütün programlarda yüz yüze eğitime geçen Atatürk Üniversitesinde ilk yarıyıl sorunsuz şekilde sona ererken, ikinci yarıyılda ise eğitim-öğretim kaldığı yerden devam ediyor.

"Aylardır Suskun Olan Üniversite Kampüsü Öğrencilerle Tekrar Şenlendi"

Öğrenci, akademisyen ve idari personelin yeni dönemin eğitim modelinde salgından etkilenmemesi için tüm önlemleri alarak imkanları seferber eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, uzun süre devam eden online eğitimin başarıyla tamamlandığını ve oldukça faydalı olduğunu, ancak hiçbir modelin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını söyledi.

Güz yarıyılında yüz yüze eğitimin başlamasıyla aylardır suskun olan üniversite kampüsünün öğrencilerle tekrar şenlendiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin 65 yıllık tecrübesi, teknolojik alt yapısı, mevcut bilgi işlemi, uzaktan eğitim deneyimi, öğrenme ve öğretmeyi geliştirme faaliyetleri, dijital dönüşüm çalışmaları, akademik ve idari personel yetkinliğiyle "Hayatın Hizmetinde Hep İleriye" prensibiyle hareket ettiğini aktardı. - ERZURUM