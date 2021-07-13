Atatürk Üniversitesinde Tıbbi Çaylar hakkına bilgi verildi
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Atatürk Üniversitesinde Tıbbi Çaylar hakkına bilgi verildi

Atatürk Üniversitesinde Tıbbi Çaylar hakkına bilgi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi ve Eczacılık Fakültesi iş birliği ile hazırlanan "Doğadan Fincana: Tıbbi Çaylar" projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi kampüsünde stant açıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi ve Eczacılık Fakültesi iş birliği ile hazırlanan "Doğadan Fincana: Tıbbi Çaylar" projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi kampüsünde stant açıldı.

Halkın tıbbi çaylar konusunda bilgilendirildiği projede, günlük rahatsızlıklar olarak adlandırılan soğuk algınlığı, hazımsızlık, uykusuzluk vb. hallerin giderilmesinde tedavi edici özelliğe sahip etkin madde içeren bitki ve bitki parçalarından hazırlanan, hastalıklardan koruyucu, tedavi edici ve tedaviyi destekleyici olarak kullanılan tıbbi çayların kullanımı hakkında toplumun bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zühal Güvenalp danışmanlığında yürütülen ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenen projede Eczacılık Fakültesi öğrencileri tarafından aromatik bitkilerden hazırlanan tıbbi çaylar ikram edildi.

Toplumsal Duyarlılık Projesi olan Doğadan Fincana: Tıbbi Çaylar Projesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Zühal Güvenalp, gerçekleştirilen proje ile bu konuyu toplumun dikkatine sunmak istediklerini söyledi.

İnsan vücudunun sağlıklı işlevini sürdürebilmesi için gerekli temel öğeleri bulunduran en önemli kaynaklardan birinin bitkiler olduğunu, bu bitkilerden lezzeti ve yapısı gıda olarak kullanılmaya uygun olmayanlar için en uygun uygulama şeklinin çay hazırlamak olduğunu belirten Güvenalp, bitkilerin çay olarak uygulanmasının en eski ve en basit ilaç şekli olduğunu ifade etti.

"Tıbbi Çaylar, Eczacı Danışmanlığında Kullanılmalı"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise toplum yararına olan tüm projelerin üniversite tarafından desteklendiğine vurgu yaparak Doğadan Fincana: Tıbbi Çaylar Projesine emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Çomaklı, bitki çaylarının kullanım sıklıkları ve kullanım sürelerinin önemli olduğuna değinerek tıbbi bitkiler konusunda eğitim alan tek meslek grubunun eczacılık olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı, tıbbi çayların eczacı danışmanlığında kullanılması gerektiğini söyledi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesinde Tıbbi Çaylar hakkına bilgi verildi
Atatürk Üniversitesinde Tıbbi Çaylar hakkına bilgi verildi
Atatürk Üniversitesinde Tıbbi Çaylar hakkına bilgi verildi
Atatürk Üniversitesinde Tıbbi Çaylar hakkına bilgi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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