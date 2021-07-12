Atatürk Üniversitesinde öğretim elemanlarının dijital yeterlilikleri değerlendirildi
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Atatürk Üniversitesinde öğretim elemanlarının dijital yeterlilikleri değerlendirildi

Atatürk Üniversitesinde öğretim elemanlarının dijital yeterlilikleri değerlendirildi
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Atatürk Üniversitesinde, öğretim elamanlarının dijital yeterlilikleri değerlendirmeye alındı.

Atatürk Üniversitesinde, öğretim elamanlarının dijital yeterlilikleri değerlendirmeye alındı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisinin, Avrupa Birliğince (AB) oluşturulan Dijital Yetkinlikler Çerçevesini (DigCompEdu) kullanarak, öğretim elemanlarının dijital yeterliliklerini değerlendirme çalışması başlattığı aktarıldı.

Açıklamada, ilk aşaması Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen ve öğretim elemanlarının dijital yeterlilik seviyeleri ile geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi amaçlanan bu değerlendirme çalışmasının, uluslararası kabul görmüş DigCompEdu çerçevesine dayalı olarak yürütüldüğü ve Türkiye'de ilk defa bir yükseköğretim kurumunda uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci geleneksel yöntemlerin artık çağın gereksinimlerine karşılık veremediğini bize gösterdi. Küreselleşme ve rekabetin artması, öğrenci profilinin zaman içinde değişmesi, yükseköğretime olan talebin artması ve üniversitelerin uluslararasılaşma yoluna gitmesiyle dijital dönüşüm tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yer alan üniversitelerin de birinci önceliği haline geldi. Yeni Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) da ortaya koyduğu çıktılar arasında yer alan dijital dönüşüm yükseköğretimde artık vazgeçilmez unsur haline geldi. Çağı yakalamak ve hatta bir adım öne geçmek için konvensiyonel yürüttüğümüz akademik ve bilimsel çalışmaları artık dijital platformlara taşımamız, sürekli güncellememiz ve dinamik olarak yürütmemiz gerekiyor."

Çomaklı, üniversitelerinde öğretim elemanlarına yönelik dijital yeterlilik çalışması yaptıklarını anlatarak, "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz birimlerimiz arasında yer alan Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi bünyesinde başlatılan ve Türkiye'de ilk defa bir yükseköğretim kurumunda uygulanan dijital yeterliliklerin değerlendirilmesi çalışmalarının üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Üniversitenin Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Bülent Çavuşoğlu da dijital yeterliliklerin A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyelerine göre değerlendirildiği aktararak, A1'in en alt düzeyi, C2'nin ise en üst düzeyi ifade ettiğini belirtti.

Yapılan değerlendirmeye göre öğretim elemanlarının dijital yeterlilik seviyelerinin oldukça iyi olduğunu gözlemlediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Genel olarak B1 (bütünleştirici) ve B2 (uzman) seviyelerinde yer alan öğretim elemanlarımızın dijital yeterliliklerini kapsamlı şekilde değerlendirilerek ayrıntılı rapor hazırladık. Bu çalışmanın sonuçları, Atatürk Üniversitesinin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği uygulamaların olumlu etkilerini ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, gelecek süreçte öğretim elemanlarının dijital yeterliliklerine yönelik çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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