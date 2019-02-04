Atatürk Üniversitesinde Dijital Dönüşüm Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan dijital dönüşüm hareketi kapsamında Atatürk Üniversitesi bünyesinde açılan Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlük VIP salonunda düzenlenen toplantı; Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik ile Birim Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Karaman ve birim yürütücü kurulunun katılımlarıyla gerçekleşti.

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi tarafından düzenlenen toplantıda, Atatürk Üniversitesinin dijitalleşmesine yönelik planlanan çalışmalar, yürütücü kurul içerisinden oluşturulan grup başkanları tarafından tanıtılarak dijitalleşme sürecine ilişkin fikir ve öneriler alındı. Toplantıda öne çıkan gündem maddeleri ise dijital eğitmen, dijital öğrenci, dijital öğrenim ve dijital araştırma ortamları olarak belirlendi.

Derslerin çevrimiçi (online) olarak verilmesi, öğrenci port folyo platformunun düzenlenmesi, araştırmacılara çalışma alanları üzerinden erişimin sağlandığı bir ortamın hazırlanması gibi konuların gündeme geldiği toplantıda, sunulan çalışmaların en dikkat çekici olanları ise açık bilim ve dijital asistanlık konuları oldu. Toplantıda özellikle açık bilim kapsamında planlanan açık sergi, açık koleksiyon, açık erişim uygulamalarının ve dijital öğrenim ortamlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı ve yeni projelerin de yapılacağı belirtildi.

Dijital dönüşümün önemini ve gerekliliğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile çevre üniversitelerin dijital dönüşümüne öncü olacağı vurgusunu yaptı.

Dijital dönüşüme başlama ve dijital teknolojilere uyum aşamalarının yanı sıra, dijital dönüşümün bizzat birer parçası olan yeni çalışma biçimlerinin de çalışanlar ve departmanlar arası iş birliğini güçlendirici bir etkiye sahip olduğunu aktaran Çomaklı: "Dijitalleşmenin temel elemanlarından olan ve farklı departmanlarda görevli çalışanların sistemlere güvenli cihazlar üzerinden kolayca erişerek gerekli dokümanlar üzerinde eş zamanlı çalışabilmelerini ve birbirleriyle zaman-mekan sınırı olmaksızın veri paylaşabilmelerini olanaklı kılan dijital çözümler etkileşimini geliştirme ve bu yolla verimliliği artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Başarılı bir dijital dönüşümün anahtarının çalışanlarla sağlıklı ve güçlü bir iletişim kurmak olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı, bu iletişimin kurulması halinde, tüm birimlerin, dijital dönüşüme adaptasyonu sürecinde birlikte görev almış çalışanların ve departmanların kuracağı iş birliğinin eskisine göre çok daha gelişkin olacağını ifade ederek Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisinin Atatürk Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA