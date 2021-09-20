Atatürk Üniversitesince Dünya Temizlik Günü kapsamında "çöp toplama" etkinliği düzenlendi

Atatürk Üniversitesi, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan "Let's Do It Türkiye" (Haydi Yapalım Türkiye) temizlik hareketine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyada 180 ülkede yapılan, üniversitede ise kampüs içindeki çamlık alanda çok sayıda gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen yapılan etkinlikle farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın görüşlerine yer verilen açıklamada, "Çevremiz geleceğimizdir, ona hep birlikte sahip çıkalım. En güzel temizlik kirletmemektir. Üniversite olarak bu tür etkinliklerde her zaman önde yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Let's Do It Türkiye hareketi Erzurum Temsilcisi Merve Tahir ise şunlar kaydetti:

"Dünya temizlik günü küresel bir farkındalığın büyük bir başlangıcıdır. Biz de bu kapsamda bir araya geldik ve çevre bilincinin gelişmesi için gönüllülerimizle el ele vererek şehirlerimizi kirlilikten arındırmak istiyoruz."