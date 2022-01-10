Atatürk Üniversitesi yükseköğretimde ilk beş, dünya sıralamasında ilk 500'ü hedefliyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) araştırma üniversitesi seçilen Atatürk Üniversitesinin, Türk yükseköğretiminde ilk beş, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girmeyi hedeflediğini söyledi.

Rektör Çomaklı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde sosyal tesislerde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversite olarak basının gücünü ve potansiyelini bildiklerini belirten Çomaklı, bu potansiyelin harekete geçmesi konusunda sorumluluk hissettiklerini söyledi.

Çomaklı, göreve geldikleri günden itibaren yerel medya istişare grupları kurarak karşılıklı diyaloğu güçlendirecek adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin mevcut akademik ve araştırma altyapıları, performansları ve hedefleri, 'çıktı odaklı' yaklaşık yüz parametre üzerinden yapılan üç aşamalı değerlendirme sonucunda, üniversitemiz tarihi başarı göstermiş, yeni belirlenen 10 araştırma üniversitesinden biri olmuştur. Diğer taraftan 2021 yılı içerisinde YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında değerlendirme sürecinden başarılı bir şekilde geçen üniversitemiz YÖKAK tarafından iki yıl süreyle akredite edilmiştir."

Hedef Türk yükseköğretiminde ilk beş, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girmek

Atatürk Üniversitesinin 65 yıllık yükseköğretim tecrübesiyle evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorunlara bilimsel çözümler üreten bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte tüm birimlerimizle yürütmekte olduğumuz kültürel dönüşüm çalışmalarımız her zamankinden daha yüksek kararlılıkla devam edecek ve tüm kaynaklarımız harekete geçirilecektir. Üniversitenin belirlediği hedef, Türk yükseköğretiminde ilk beş, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girmek. Üniversitemiz bu anlamda 2016 yılından itibaren büyük ve cesur adımlar atarak, politikalarını oluşturmuş ve kararlılıkla uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini sistematik olarak uygulamış ve önemli çıktılar elde etmeye başlamıştır."

Programa katılanlara teşekkür eden Çomaklı, basın mensuplarının üstlendiği görevi yerine getirirken toplumun inançlarını, değerlerini ve hassasiyetlerini dikkate alarak, ülkenin daha müreffeh seviyeye gelmesine katkı sağlayacağına inandıklarını sözlerine ekledi.