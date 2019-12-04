Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Uluslararası Öğrenci Kongresi

04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi (ATAVET) tarafından bu yıl ilki düzenlenen "1. ATAVET Uluslararası Öğrenci Kongresi"nde, hayvancılık sektörü masaya yatırılacak.

Nenehatun Kültür Merkezi'nde başlayan kongreye, 6 ülke 17 üniversiteden öğrenci ve akademisyenler katılıyor.

İhtiyaç duyulan hayvansal ürünlerin nüfusa göre potansiyelinin araştırılacağı kongrede, dünyada hayvancılık sektöründeki gelişmelerin yanı sıra sorunlara karşı alınması gereken önlemler ele alınacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, açılışta yaptığı konuşmada, öğrenci merkezli eğitim ve öğretimin, uluslararasılaşma hedeflerinin en başında geldiğini söyledi.

Veteriner hekimliğinin 177 yıllık geçmişinin bulunduğunu ifade eden Çomaklı, "Toplumların nüfus artışı, hayvansal kökenli protein ihtiyacını gün geçtikçe arttırdı ve bu ihtiyacın giderilmesine yönelik çabalar son yıllarda daha da önem kazandı. Bununla birlikte, büyük şehir yaşamının ve sosyal yapının değişmesi bazı sosyal ilişkilere olan ihtiyacı da ortaya çıkardı. Bu ihtiyaç hayvan sevgisiyle giderilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, donanımlı laboratuvar ve hayvan hastanesi barındıran üniversite olarak veteriner hekimlik eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, kongrenin gelenek haline gelmesini ve elde edilen sonuçların strateji geliştiren tüm paydaşlara faydalı olmasını temenni etti.

Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu da kongrenin, veteriner hekimlik açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Hep birlikte bunun haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kongremize 6 farklı ülkeden, 17 farklı üniversiteden toplam 173 katılımcı, 82 adet sözlü, 16 adet poster ve 9 adet çağrılı olmak üzere 107 bildiri ile katıldı. Bu durum bizler için sevinç ve gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Öğrenci ve akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden kongre, 6 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA