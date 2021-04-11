Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında ICT akademik ortaklık anlaşması yapıldı
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Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında ICT akademik ortaklık anlaşması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında ICT akademik ortaklık anlaşması yapıldı

Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda akademik projelerine devam eden Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliklerine devam ediyor.

Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda akademik projelerine devam eden Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisinin koordinasyonuyla bilgi ve iletişim sektörünün öncü firmalarından olan Huawei ile ICT Akademik Ortaklık anlaşması imzaladı.

Öğrencilere Sertifika Sınavına Ücretsiz Girme Hakkı

Anlaşma kapsamında Huawei Akademi tarafından içeriği ve sanal laboratuvarları oluşturulan 8 kurs Atatürk Üniversitesi akademisyenleri tarafından öğrencilere aktarılacak. Bu kurslarda başarılı olan öğrenciler için Huawei'nin sertifika sınavlarına ücretsiz girme hakkı tanınacak ve Huawei, sertifika sınavında başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek öğrenciler arasında yapılacak ICT akademi yarışmasında dereceye girenler de ayrıca ödüllendirecek.

Akademisyenler Eğitimlere Başladı

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Bilal Usanmaz nesnelerin internetine yönelik "HCIA-IoT", İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden ise Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kamil Kabakuş veri haberleşmesi ve ağ teknolojilerine yönelik "Data Communication and Network Technology" kurslarını açtı.

"HCIA-Security", "HCIA-5G", "Artificial Intelligence Technology and Application", "Data Storage Technology", "HCIA-WLAN", "HCIA-Cloud Service" ise yakında açılacak diğer kurslar olarak yer alıyor.

"Hayata Hazır ve Üretken Bireyler Yetiştiriyoruz"

İmzalanan ortaklık anlaşmasıyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dijitalleşen dünyada teknolojinin en önemli paydaşlarıyla iş birliği yapmanın öğrencilerin gelişimine ciddi ölçüde katkı sunduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Hayatın hizmetinde hep ileriye ilkesiyle doğru orantılı olarak öğrencilerimizi rekabetçi meslek hayatına hazır ve üretken bireyler olarak yetiştirmek için açık ve yenilikçi politikalar izliyoruz. Üniversitemiz bu akademik ortaklıkla da Huawei ile birlikte öğrencilerimize çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu anlaşma sayesinde son teknolojiye ve cihazlara yönelik eğitim alacak öğrencilerimiz sektöre hazır hale gelirken, henüz öğrenciyken sertifika alma şansına da sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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