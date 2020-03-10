Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK araştırma projelerine ev sahipliği yaptı
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Atatürk Üniversitesi, Güncel

Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK araştırma projelerine ev sahipliği yaptı

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen "51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

10.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:26
Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK araştırma projelerine ev sahipliği yaptı

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen "51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) Sergi Salonu'nda gerçekleşen açılışa, Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman ile çok sayıda akademisyen ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, değişen ve dönüşen dünyanın rüzgarına kapılıp savrulmaktan kurtulmanın yolunun sağlam bir kültür ile teknolojik alt yapıya sahip olmaktan geçtiğini söyledi.

Kadim kültürün sunduğu mirası günümüzün teknolojik imkanlarıyla birleştirmek zorunda olduklarını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı şöyle konuştu:

"Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmenin bir görev olmaktan çok bir beka meselesi olduğunu artık tam anlamıyla idrak etmemiz gerekiyor. Üniversitemizde proje kültürünün yerleşmesi noktasında çok önemli adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bu konuda ülkemizin en önemli kurumu olan TÜBİTAK ile çok önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Gençlerimizin dimağında proje kültürünün yerleşmesi için tertip edilen, her geçen yıl daha başarılı sonuçlar doğuran Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının, Atatürk Üniversitesi olarak bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız."

Konuşmaların sonunda açılan sergi davetlilerce gezildi.

9 ilden 100 projenin yer aldığı sergisi, 11 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Manşet

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