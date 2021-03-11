Atatürk Üniversitesi THE sıralamasında ilk 400 üniversite arasına girdi
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Atatürk Üniversitesi THE sıralamasında ilk 400 üniversite arasına girdi

11.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:05
Atatürk Üniversitesi THE sıralamasında ilk 400 üniversite arasına girdi

Atatürk Üniversitesi, derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 'Gelişmekte Olan Ülkeler Üniversiteleri Sıralaması 2021 Listesi'nde ilk 400'de yer aldı.

Atatürk Üniversitesi, derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 'Gelişmekte Olan Ülkeler Üniversiteleri Sıralaması 2021 Listesi'nde ilk 400'de yer aldı.

Yükseköğretim kurumlarını öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre sıralayan Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, 2021 yılı sıralamasını açıkladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de eğitim veren devlet üniversiteleri arasında ise Atatürk Üniversitesi 11. sırada yar almasının memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Çomaklı, "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında üniversitemiz yeni bir vizyon kazandı. Ülke yükseköğretimine çeyrek asırdan fazladır hizmet eden Atatürk Üniversitesi'nin elde ettiği bu başarılarda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. Atatürk Üniversitesi ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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