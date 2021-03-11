Atatürk Üniversitesi THE sıralamasında ilk 400 üniversite arasında yer aldı

Son yıllarda gösterdiği akademik başarılarla birçok uluslararası sıralama kuruluşunun listesine girmeyi sürdüren Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan Gelişmekte Olan...

Son yıllarda gösterdiği akademik başarılarla birçok uluslararası sıralama kuruluşunun listesine girmeyi sürdüren Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan Gelişmekte Olan Ülkeler Üniversiteleri Sıralaması 2021 listesinde ilk defa 351-400 aralığında yer aldı.

Yükseköğretim kurumlarını, öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre sıralayan Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Gelişmekte Olan Ülkeler Üniversiteleri Sıralaması 2021 raporunu yayımladı.

Buna göre; 48 farklı ülke üniversiteleri arasında 351-400 kategorisinde yer alma başarısı gösteren Atatürk Üniversitesi, Türkiye'de eğitim veren devlet üniversiteleri arasında ise 11. sırada kendisine yer buldu.

Rektör Çomaklı: "Tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyorum"

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesinin yeni bir vizyon kazandığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu değişim ve dönüşümün son yıllarda açıklanan ulusal ve uluslararası üniversite performans sıralamalarına da yansıdığını ifade ederek: "Ülke yükseköğretimine çeyrek asırdan fazladır hizmet eden Atatürk Üniversitesinin elde ettiği bu başarılarda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyor, Atatürk Üniversitesi ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı