Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

06.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:34
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

Çomaklı, yayımladığı mesajda, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkın güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren AA'nın habercilik alanında önemli bir referans ve eğitim kurumu olduğunu belirtti.

AA'nın Türkiye'nin ilk haber ajansı olduğunu anımsatan Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AA, halkımızın tam anlamıyla yaşam mücadelesi verdiği bir süreçte, işgal güçleri ve yerli işbirlikçilerinin Milli Mücadele'yi sekteye uğratacak asılsız haberler yaydığı bir dönemde, bağımsızlık mücadelesini tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurmak maksadıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulmuştur. AA, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini almış ve geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olması vazifesini sürdürmektedir."

Çomaklı, milletin sesi Anadolu Ajansının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye için hayati öneme sahip birçok olayda vatandaşları haberdar ettiğini ve bilgilendirdiğini vurguladı.

"İnsanlık olarak zor bir dönemden geçmekteyiz." ifadesini kullanan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Kovid-19 virüsü, tüm dünyayı pençesine almış ve yaşam şekillerinin tamamen değişmesine sebep olmuştur. Bu dönemde hem evlerinde kalan hem de çalışmak zorunda olan insanlar, hızlı, tarafsız ve güvenilir haber kaynağına ihtiyaç duymaktadır. AA, dün olduğu gibi bugün de üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirerek doğru bilgileri anında dünya ile paylaşmaktadır."

Vazifeleri başındaki AA çalışanlarına başarı dileyen Çomaklı, kendini sürekli yenileyen AA'nın kuruluşunun 100. yılında başta Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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