Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:43
Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı AA'nın

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektör Çomaklı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçen Çomaklı, yaşam kategorisinde ise Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" karesine oy verdi.

Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren Çomaklı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerince çekilen her fotoğraf karesinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, fotoğraf seçerken zorlandığını ifade etti.

Güvenilir haber kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan Çomaklı, geçmişten bugüne topluma haber hizmeti sunan AA çalışanlarına ve yöneticilerine, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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