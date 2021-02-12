Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri TÜBİTAK'a 42 proje geliştirdi
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Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri TÜBİTAK'a 42 proje geliştirdi

12.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:24
Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri TÜBİTAK'a 42 proje geliştirdi

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde öğrencilerin evden çalışma dönemlerinde verimliliklerini artırmaya yönelik çalışmalarda başarı elde etti.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde öğrencilerin evden çalışma dönemlerinde verimliliklerini artırmaya yönelik çalışmalarda başarı elde etti.

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle, yaptığı yazılı açıklamada, e-twinning projeleri sayesinde öğrencilerin önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Karagülle, öğrencilerin, "yaparak-yaşayarak öğrenme" süreçlerini etkileşimli ve eğlenceli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Bu yıl TÜBİTAK'a 55 öğrenciyle, 42 proje geliştirdiklerini, e-twinning programlarına ise toplamda 438 öğrencinin katıldığını aktaran Karagülle, "Bu doğrultuda 75 proje geliştirdik. Geçmişinden gelen birikimi, çağın getirdiği ihtiyaç ve yeniliklerle desteklemeye devam eden okullarımız, pandemi sürecinin olumsuzluklarını bu sayede sıfır seviyesine indirip şehrinin gurur kaynağı olmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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