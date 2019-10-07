Atatürk Üniversitesi Oryantasyon programı sona erdi

07.10.2019 15:23

Öğrencilerin akademik çalışmalara ve kampüs hayatına uyumlarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısı ile olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak ve alışma süreçlerini hızlandırmak amacıyla düzenlenen 2019-2020 Oryantasyon Programı sona erdi.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yeni kayıt yaptıran öğrencilere hitaben yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan Oryantasyon Programı kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları tüm bilgilerin yer aldığı salon programlarında; Atatürk Üniversiteli olmanın ne anlama geldiğinden Öğrenci Bilgi Sisteminde (ÖBS) yapılan doğru ve yanlışlara, kariyer planlamalarının püf noktalarının anlatıldığı seminerlerden değişim programlarına kadar yaklaşık 20'ye yakın seminer ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Oryantasyon programları boyunca her akşam DJ performansları ve öğrenci gruplarının sahne aldığı konserler düzenlendi.



Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi karşısında tanzim edilen stantlarında ise yeni kayıt yaptıran öğrenciler; öğrenci kulüpleri, STK'lar ve çeşitli birimler hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler ayrıca, üniversite tarafından tahsis edilen araçlarla Palandöken Dağına da çıkarak Erzurum'un doğal güzellikleriyle ilk günden tanışmış oldular. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan olanaklar ile teleferiğe binen öğrenciler, canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA