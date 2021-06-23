Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış

Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Karadeniz Şubesi ortaklığında "Obstetrik Anesteziye Güncel Bakış" konulu E-Sempozyum düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Karadeniz Şubesi ortaklığında "Obstetrik Anesteziye Güncel Bakış" konulu E-Sempozyum düzenlendi.

17 Haziran 2021 tarihinde toplam 430 bilim insanının katıldığı "Obstetrik Anesteziye Güncel Bakış" konulu sempozyumda; toplam 4 panel, 8 konuşmadan oluşan bilimsel program ile Obstetrik Anestezinin güncel konularına ışık tutuldu.

Sempozyumda Deneyimler Paylaşıldı

Yurt içinden 11 farklı üniversiteden sempozyuma katılım sağlandığını aktaran Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Mehmet Aksoy: "Alanında uzman akademisyenlerin değerli katkıları ile gerçekleştirdiğimiz e-sempozyumla genç meslektaşlarımızın faydalandığı ve deneyimlerin paylaşıldığı güncel literatürün eşlik ettiği bir bilimsel ortam oluştu. Toplantımız, başkanlığını 2 yıldır Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Canan Atalay'ın yürüttüğü Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Karadeniz Şubesi ortaklığında gerçekleştirildi. Oldukça verimli geçen ve alana yönelik bilimsel katkı sunan sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Rektör Çomaklı: "Sempozyum Çıktıları Geleceğe Işık Tutacak"

Sempozyumla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, günümüz tıbbının her gün yeni gelişmeler ve değişimlerle hızla ilerlediğini aktararak: "Bu ilerleme sonucunda bir yandan pek çok hastalık erken dönemde teşhis edilebilmekte diğer yandan da tedavi olanakları ve seçenekleri gelişmektedir. Neticede karşımıza artık daha sık komplike, yandaş sorunları olan hastalar gelmekte ve gelişmeler değişikleri de yanında getirmektedir. Obstetride de ek ve ciddi hastalıkları olan gebeler takip edilmeye başlanmış hem obstetrisyen hem de anestezist açısından da farklı sorunlar gündeme gelmeye başlamıştır. Karşılaşılan bu sorunlar nedeniyle olabilecek komplikasyonları önlemek en önemli konulardan biri haline gelmiştir. TARD Karadeniz Şubesi ile düzenlenen sempozyumun da çıktılarının bu konulara ışık tutacağına inanıyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış
Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış
Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış
Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış
Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış
Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz İlham Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Selçuk Tekay Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atatürk Üniversitesi'nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 09:52:10. #1.13#

title