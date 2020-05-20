Atatürk Üniversitesi'nde 'Karbür takviyeli, metal matrisli, kompotit malzeme' üretildi
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Atatürk Üniversitesi'nde 'Karbür takviyeli, metal matrisli, kompotit malzeme' üretildi

Atatürk Üniversitesi'nde 'Karbür takviyeli, metal matrisli, kompotit malzeme' üretildi Patenti alınan aşınma direncine sahip malzemenin otomotiv, havacılık ve savunma sanayide kullanılması amaçlanıyor Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Çağlar Yüksel tarafından 'Karbür Takviyeli Metal...

20.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:01

Atatürk Üniversitesi'nde 'Karbür takviyeli, metal matrisli, kompotit malzeme' üretildi

Patenti alınan aşınma direncine sahip malzemenin otomotiv, havacılık ve savunma sanayide kullanılması amaçlanıyor

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Çağlar Yüksel tarafından 'Karbür Takviyeli Metal Matrisli Kompotit Malzeme' üretildi. Patenti alınan aşınma direncine sahip malzemenin otomotiv, havacılık ve savunma sanayide kullanılması amaçlanıyor.

TEKNOFEST'ten de bronz madalya almaya hak kazanan patent çalışmasıyla mevcut savunma sistemleri daha güvenilir ve efektif hale getirilebileceği belirtildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Çağlar Yüksel, Lamine Kompozit Patent çalışması hakkında İHA Muhabirine bilgi verdi.

Dr. Çağlar Yüksel, tabakalı kompozit malzemesi prensibi ile üretilen metal matris kompozit malzeme çalışmasının ne anlama geldiğini, nerelerde kullanılabileceği hakkında önemli değerlendirmeler bulundu.

Dr. Çağlar Yüksel, "Tabaka kalınlığı yani takviye kalınlığı ile matris kalınlığı istenilen ebatlarda sağlanabilmektedir. Takviye malzeme kısıtlanması yoktur. Her türlü özellikte seramik esaslı takviyeler kullanılabilir. Kullanılan takviyeye göre kompozitin kullanım alanı askeri uygulamalardan nükleer enerji sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi devşirebilir. Örnek verecek olursak, elimizde bulunan kompozit malzeme (bor karbon) takviyeye sahiptir. Bu takviyenin kompozit malzemeye kazandırıldığı özellik nötron soğurabilme kabiliyetine sahiptir. Patent ürünü olan bu malzeme mevcut patentlerde takviye miktarının üç katı kadar fazla nötron soğurabilme kabiliyetine sahip olacak şekilde üretilmiştir. Ayrıca balistik uygulamalarda gelen yükü soğuracak enerjinin dağıtılabilmesi özelliğine de sahiptir. Bu anlamda farklı kalkan, sac ve geometrileri ile askeri araçların savunma sistemlerine güç kazandırılabilmektedir. Mevcut savunma sistemleri daha güvenilir ve efektif hale getirilebilir" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi'nde 'Karbür takviyeli, metal matrisli, kompotit malzeme' üretildi

Kaynak: İHA

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