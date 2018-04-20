Atatürk Üniversitesi'nde " Kampüste Lösev" Konferansı

Türkiye'nin 81 ilinde lösemi hastalığıyla ilgili bilinçlendirme konferansı yapan Lösev Topluluğu Atatürk Üniversitesi öğrencilerine lösemi hastalığı hakkında "Kampüste Lösev" adlı konferans verdi.

Lösemi hastalığına"parası olmayan çocuklar ölmesin"sloganıyla gönüllü yardımda bulunan Lösev topluluğu 81 ili gezerek lösemi hastalığı hakkında bilgilendirme konferansları yapıyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde bulunan Ata Lösev topluluğu Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans salonunda öğrencilere lösemi hastalığı hakkında bilgi verdi.

Konferansta konuşmacı olan Lösev gönüllüsü Gamze Hüyüktepe lösemi ile mücadelede Lösev'in öneminin çok büyük olduğunu ifade ederek, "Lösev 20 yıldır çocukların yanında olmak isteyen çok hızlı büyüyen bir vakıf. Kurucumuz Üstün Ezer "İnsanların parası olmadığı için ölmemeli" diyerek yola çıktı. Biz Lösev olarak bağışlarla ayakta duran bir vakıfız. Bu kadar insanın dişinden tırnağından artırdığı gönlünden geçeni vererek Lösev kurulmuştur. Kurucumuz Üstün Ezer'in lösemiye kansere karşı mücadelesi ve aynı zamanda insanlarında lösemiye karşı yanında olan Lösev topluluğu onların inandığı güvendiği bir yer." dedi.

Lösev'in"Kampüste Lösev" konferansı Erzurum'dan sonra Kars'ta da öğrencileri bilgilendirmek amacıyla yapılacak. - ERZURUM