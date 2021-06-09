Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı hizmetleriyle dikkat çekiyor
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Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı hizmetleriyle dikkat çekiyor

Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı hizmetleriyle dikkat çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, Gezici Hayvan Hastanesi, poliklinikler, merkezi laboratuvarlar ve klinik beceri laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, Gezici Hayvan Hastanesi, poliklinikler, merkezi laboratuvarlar ve klinik beceri laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Işıkgece, bölgeye sunmuş olduğu modern hayvan sağlığı hizmetleriyle ön plana çıkan Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesini çok beğendiğini ifade etti. Özellikle son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların vatandaşların da hizmetine sunulmasıyla birlikte önemli bir eşiğin aşılmasına vesile olduğunu aktaran Bakan Yardımcısı Işıkgece, bu sayede verimliliğin arttığını, üretime daha çok katkı sağlandığını ve hayvan hastalıkları ile buna bağlı ölümlerin azaldığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin de bu anlamda önemli bir misyon taşıdığını aktaran Işıkgece, 64 yıllık tecrübesiyle tarım ve hayvancılığın ilerlemesine katkı sunan bu eğitim yuvasının daha nice başarılı çalışmaların altına imza atacağına inandığını belirterek tüm Atatürk Üniversitesi ailesine başarılar diledi.

Gezici Hayvan Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı Tarafından Toplumsal Katkı Ödülüne Layık Görüldü

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında topluma doğrudan dokunan ve halkla bütünleşen Atatürk Üniversitesi; bölgesine, ülkesine ve çevre ülkelere hizmet sunmaya devam ediyor. Bu hususta bölge hayvancılığına yaptığı hizmetler karşılığında Cumhurbaşkanlığı tarafından Toplumsal Katkı Ödülü alan Gezici Hayvan Hastanesinin örnek olduğunu belirten Rektör Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve toplumsal katkı hizmetlerini sunmak için çaba sarf ettiklerini, bu bağlamda da tarım ve hayvancılık sektörünün büyümesine ve ilerlemesine yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam ise bilimsel ve akademik çalışmalar ile hem ülke yükseköğretimine hem de hayvan sağlığının daha modern şartlarda sağlanmasına hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Dekan Sağlam; Veteriner Uzmanlık Eğitimi, Hayvan Hastanelerinin statüsü (kadro, unvan ve idari personel vb.) ile 0-6 aylık buzağıların hayvan hastanelerindeki tedavi ve sağlık giderlerinin karşılanması hususlarında geliştirmiş oldukları proje ve önerileri de Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile paylaştı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı hizmetleriyle dikkat çekiyor
Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı hizmetleriyle dikkat çekiyor
Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı hizmetleriyle dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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