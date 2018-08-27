Atatürk Üniversitesi Malazgirt'te

Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümü kutlamaları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen organizasyona Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci de bu büyük coşkuya yerinde tanıklık etmek üzere Malazgirt'te gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada, siyasetten diplomasiye, ekonomiden teknolojiye topyekün güçlü olmak gerektiğini belirtti. Anadolu'nun insanlığın geleceğinin kilit taşı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca büyük devletlerin bu topraklara sahip çıkmak istediklerini söyledi. Erdoğan, "Tarihteki tüm büyük toplumlar, büyük devletler, büyük liderler Anadolu'ya sahip çıkmak istemişlerdir. Nice büyük mücadeleler verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal, o gençlerle beraber 7 düvele karşı savaşarak 'Çanakkale geçilmez' şerhini tarihe altın harflerle yazmıştır. Bin yıllık gözbebeğimiz Anadolu'yu ne kadar güçlü tutarsak, tarih birikimini de o kadar güçlü tutmuş oluruz. Unutmayın, Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu, ne Afrika, ne Orta Asya ne Balkanlar, ne Kafkasya kalır. Anadolu denen ulu çınarın gölgesi altında kalan bu coğrafya her türlü tehlikeye, tehdide, istilaya açık hale gelir" dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 947. yılını kutlamaktan dolayı oldukça gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan Malazgirt zaferi askeri başarının çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir" dedi. Malazgirt Zaferinin, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açıp, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarih olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı: "Nitekim bu zaferden yalnızca dört yıl sonra Türkler, Marmara kıyılarına kadar ulaşmış ve o günden bu güne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ve ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümünde başta Sultan Alparslan ve şanlı ordusu olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, sonsuz minnetimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM