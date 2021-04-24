Atatürk Üniversitesi Gıda Güvenliğini sağlayacak
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Atatürk Üniversitesi Gıda Güvenliğini sağlayacak

Atatürk Üniversitesi Gıda Güvenliğini sağlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Atatürk Üniversitesi, Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile birçok alanda yürütülen başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Atatürk Üniversitesi, Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile birçok alanda yürütülen başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili uzmanları tarafından yapılan denetimler sonucunda "Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi" almaya hak kazandı.

Kimyasal analiz, fiziksel analiz, mikrobiyolojik analiz, fonksiyonel gıda analiz, katkı analiz ve kromatografi analiz laboratuvar birimlerinden oluşan Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, ileri laboratuvar tekniklerinin uygulanabileceği alet ve ekipmanlar ile dizayn edildi.

"Gıda Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Hizmetlere Destek Olacağız"

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi alması hakkında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gıdalar üzerinde uygulanan birçok incelemenin bu laboratuvarda gerçekleşeceğini belirterek, topluma güvenilir gıda sunulması hususunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Laboratuvar birim sorumluları ve teknik personele yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin tamamlandığı aktaran Rektör Çomaklı şunları aktardı: "Önümüzdeki süreçte laboratuvar çalışma izin belgesi için gerekli çalışmalar yapılacak ve müteakiben TÜRKAK ile akreditasyon işlemleri yürütülecek. Akreditasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla analiz raporlarına uluslararası düzeyde geçerlilik kazandırılacak. Laboratuvarda hem gıda sanayicileri hem de araştırmacılara hizmet vereceğiz. Ayrıca gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik gıda kontrol hizmetlerine de destek olacağız" dedi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi Gıda Güvenliğini sağlayacak
Atatürk Üniversitesi Gıda Güvenliğini sağlayacak
Atatürk Üniversitesi Gıda Güvenliğini sağlayacak
Atatürk Üniversitesi Gıda Güvenliğini sağlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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