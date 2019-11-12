Atatürk Üniversitesi iki protokole birden imza attı

12.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:33

Atatürk Üniversitesi ile İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ve Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) arasında, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin girişimleriyle iş birliği protokolü imzalandı.



Rektörlük makamında gerçekleşen protokoller, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim ve SİTODED Nuriye Memişoğlu tarafından imzalanırken, Erzurum merkezli dernekler ile imzalanan protokollerle birlikte Atatürk Üniversitesi, Üniversite-Sanayi ve Üniversite-STK iş birliklerine bir yenisi daha eklemiş oldu.



Gerçeklesen protokole göre Atatürk Üniversitesi ile her iki STK ortak projeler yürüterek, öğrencilerin kariyer gelişimleri adına ortak faaliyetlerde bulunacak.



Atatürk Üniversitesi ile İPEKYOLUSİFED, imzalanan anlaşma ile birlikte Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında üretim tabanlı ortak projeleri hataya geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, proje ve faaliyetler sonrası ortak yayın ve patent çalışmaları yapılacak. Atatürk Üniversitesi öğrencilerine İPEKYOLUSİFED bünyesindeki iş yerlerinde staj imkanı veren protokol sayesinde aynı zamanda ortak eğitim ve teknik geziler de düzenlenecek.



Atatürk Üniversitesinin 3. Nesil Dönüşüm Hedeflerine uygun olarak Üniversite-STK iş birliğinin gelişimine katkı sağlamak ve ortak çalışmalar yürütmek adına SİTODED ile imzalanan protokolün, sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığı yüksek projelerin hazırlanması, sunulması ve uygulanmasında kolaylık sağlayacak. Söz konusu protokol, Kariyer Merkezi ile temas halinde olunması ile birlikte öğrenci ve mezunların kariyer, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini hedefliyor.



İmzalanana protokol için konukları Mehmet Nuri Alim ve Nuriye Memişoğlu'na teşekkür eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesini ismi gibi öncü bir üniversite yapma çabası içerisinde olduklarını belirterek, yoğun bir çalışma programı altında faaliyetlerin sürdüğünü söyledi.



Üniversite ve çalışmalar hakkında konuklarına bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin "Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımını" dikkate alarak eğitim, AR-GE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüterek yoluna devam ettiğini belirtti. Çomaklı, üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduklarını da sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA