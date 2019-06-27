Atatürk Üniversitesi heyeti Ankara'ya çıkarma yaptı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Başkent ziyareti kapsamında Rektör Çomaklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile ATA Teknokent Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman eşlik etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantının ardından Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral İsmail Amanvermez ile makamında bir araya gelen heyet, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulması için girişimlerde bulunulan açık-kapalı alan Ata Test Merkezi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Bu projeye destek verecek diğer birimlerin askeri kara ve hava araç, teçhizat ve mühimmat testlerinin yapılması ve geliştirilmesiyle, Ar-Ge çalışmaların yapılması noktasında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, iş birliği protokolü imzalanması konusunda mutabakata varıldı.

Atatürk Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulunun "Yeni YÖK" yapılanması ışığında gerçekleştirdiği "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilgili görüşmelerini sürdüren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile beraberindeki heyet, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i makamında ziyaret etti.

Bu dönüşüm vizyonu kapsamında ortaya çıkan uzay ve savunma sanayii odaklı çalışma alanlarına yoğunlaştıklarını dile getiren Rektör Çomaklı; Atatürk Üniversitesinin, ülkemizin "yerli ve milli" teknoloji hamlesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini, bunun sonucunda ise dünyanın önde gelen 8 sıralama kuruluşunun yayımladığı raporlar doğrultusunda 8 alanda ilk 500'e girme başarısı gösterdiğini söyledi.

Heyetin Başkent ziyareti, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı ile bir araya gelinerek üniversitemizden geçecek yol güzergahı hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA