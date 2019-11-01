Atatürk Üniversitesi en büyük bütçeyle hibe almaya hak kazandı

01.11.2019 17:16

Atatürk Üniversitesinin, "ERASMUS+KA107 Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği" projesi kapsamında başvuru yapan 98 üniversiteye ait 45 proje arasından 80 ve üzeri puan alarak Avrupa Birliği (AB) fonlarından hibelendirilmeye hak kazandığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansı'nın yayımladığı 2019 proje başvuru sonuçlarına göre üniversitenin Amerika'dan en büyük bütçeyi kazanarak Türkiye genelinde 3 üniversiteden biri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, üniversitenin Tayvan başvuru sonucunda 98 üniversite arasında projesi kabul edilen tek üniversite olduğu ve Asya grubunda ikinci en büyük bütçenin sahibi olduğu belirtildi.

Atatürk Üniversitesinin Batı Balkanlar grubunda Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk için başvuru yapan 28 üniversiteden en büyük dördüncü bütçeye sahip olduğunun aktarıldığı açıklamada, üniversitenin Cezayir için başvuru yapan 13 üniversite arasında en büyük beşinci bütçe ile hibe aldığı kaydedildi.

Üniversitenin Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps - ESC) kapsamında en yüksek hibelerden birini almaya hak kazandığının anlatıldığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin program sürecinde 30 kişilik kontenjan dahilinde ikişer aylığına Portekiz'de anlaşma sağlanan kurumlarla gönüllülük hareketliliğinin gerçekleştireceği ve program kapsamında öğrencilerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerinin teşvik edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, üniversitenin "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında uluslararasılaşmaya büyük önem verdiğini belirtti.

Atatürk Üniversitesinin uluslararası bir çekim merkezi olma bağlamında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, yapılan ikili antlaşmalar ve yürütülen hareketlilik programları ile de son dönemde önemli bir ivme kazandığını aktaran Öztaş, şunları kaydetti:

"Gençler kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü. Dış İlişkiler Ofisi ise bölgedeki toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimi olmayı amaçlıyor. Daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ Dayanışma Programı altında yer alan gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarıyla yurt dışına giden gençlerin kişisel gelişimlerine ciddi oranda değer katacaktır. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde güçlü bir uluslararası boyut elde etmeyi düşünüyoruz."

Kaynak: AA