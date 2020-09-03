Atatürk Üniversitesi, "Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi" arasına girdi
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Atatürk Üniversitesi, "Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi" arasına girdi

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın açıkladığı "Dünya Üniversiteleri 2021 Sıralaması"nda Atatürk Üniversitesinin ilk bine girdi.

Atatürk Üniversitesi,
03.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:24

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın açıkladığı "Dünya Üniversiteleri 2021 Sıralaması"nda Atatürk Üniversitesinin ilk bine girdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiren, yükseköğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan kuruluşu THE'nin, 2021 dünya üniversiteleri sıralamasını ilan ettiği belirtildi.

Açıklamada, Atatürk Üniversitesinin, 93 ülkeden 1500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralamaları'nda araştırma alanında dünyada 860'ıncı ve bilimsel yayınlara yapılan atıflar dikkate alan alıntı alanında ise 938'inci sırada yer aldığı kaydedildi.

Türkiye'den sadece 43 üniversitenin yer alabildiği sıralamada, Atatürk Üniversitesinin araştırma alanında tüm üniversitelerde 13, devlet üniversiteleri arasında 9'uncu olduğu aktarılan açıklamada, alıntı (atıf) alanında ise üniversitelerinin, tüm üniversiteler sıralamasında 9, devlet üniversiteleri arasında 4'üncü sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile Atatürk Üniversitesinin, dünya üniversiteleriyle rekabet edecek konuma geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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