Atatürk Üniversitesi denizsiz kenttin sakinlerine yılın 365 günü taze balık tüketebilme imkanı sunuyor

Erzurumlular, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 1989'da kurulan alabalık tesisinden uygun fiyata yılın 365 günü taze balık alarak tüketebiliyor.

Erzurumlular, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 1989'da kurulan alabalık tesisinden uygun fiyata yılın 365 günü taze balık alarak tüketebiliyor.

Doğu Anadolu'nun birçok iline de hizmet veren ve alabalık yetiştiricilerine yumurta desteği sağlayan tesiste, yılda 10 tonun üzerinde balık üretiliyor.

Tesiste kırmızı benekli ve gök kuşağı olmak üzere 2 çeşit alabalık üretilmesinin yanı sıra piyasada alabalık üreten çiftliklere yavru desteği ile gözlü yumurta nakli de yapılıyor.

Zaman zaman alabalık üreticisi çiftçilere yönelik eğitimlerin de düzenlendiği tesiste, aynı zamanda Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı ders görmesi sağlanıyor.

Ticari amaçla kurulmadığı için vatandaşlara uygun fiyata balık tüketme imkanı sunan denizsiz kentteki tesis, yöre halkı tarafından da ilgi görüyor.

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Telat Yanık, AA muhabirine, tesisin yıllardır vatandaşa Üniversite adına toplumsal katkı sağladığını söyledi.

Vatandaşlar belli ücret karşılığında kiloyla alabiliyor

Tesisin ticari amaç gütmediğini ifade eden Yanık, "Vatandaşlarımız sofralarında tüketmek amacıyla belirli ücret karşılığında buradan kiloyla alabalık alabiliyor." dedi.

Tesisin sertifikalı olduğunu ve dışarıdan balık alınmadığını anlatan Yanık, yıllık ortalama 10 ton balık ürettiklerini kaydetti.

Tesiste 365 gün balık üretildiğini belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Hangi ayda hangi mevsimde olursa olsun, balık yemek isterseniz, burada mevcut. Sertifikalı bir işletme, balığı dışarıdan almıyoruz, yumurtadan, sofralık oluncaya kadar burada büyütülüyor. Şu an yarı organik. Hatta yemi de biz üretirsek yüzde 100 organik olur. Bu yıl 500 bin civarında işletmelere yumurta desteği yaptık. Şu an tesiste 10 ton balık var. Tabii hepsini satmıyoruz, organik üretim de yapmaya başladık. Yeni bir gölet var ve buraya derelerde bol bulunan kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakılacak. Yem verilmiyor, sadece su alanını oluşturduk, ortamı sağladık. Kapalı bir gölet ve tamamen yem verilmeden büyüyecekler. Organik olarak pazar boyuna gelmesini bekliyoruz."

Prof. Dr. Yanık, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iftar sonrası yürüyüş veya buna benzer etkinliklerin yapılamaması dolayısıyla tüketilen gıdalara dikkat edilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Kalorisi yüksek besinler yerine balık ve balık ürünlerinin tüketilmesinin sağlık açısından önemli olduğunu aktaran Yanık, "Ramazan ayında balık yenmesinin insan sağlığı açısından çok iyi olacağı bir gerçek. İftar saatinde vücuda ani yükleme yapılması kan şekeri yükselmesini sağlıyor. Hele hele kısıtlamaların olduğu saatlere denk gelen iftarda balık bizi tok tutar daha kolay hazmedilir. Kan şekerinin artmasına ve kilo almamızı engel olur." diye konuştu.

Yanık, bir porsiyon balkı tüketiminin iftarda vücudu zinde tutacağını belirterek, balığın yanında salata da tüketilmesini tavsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir