Atatürk Üniversitesi, çalışanlarının iletişim becerilerini geliştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atatürk Üniversitesi, çalışanlarının iletişim becerilerini geliştiriyor

22.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:47
Atatürk Üniversitesi, çalışanlarının iletişim becerilerini geliştiriyor

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü, İç Paydaşlarının Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimleri Atatürk Üniversitesi Uygulama Otelinde başladı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü, İç Paydaşlarının Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimleri Atatürk Üniversitesi Uygulama Otelinde başladı.

Çalışanların etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi maksadıyla hayata geçirilen eğitimler öncesinde, faklı guruplar arasında haftalar süren mülakatlar gerçekleştirildi.

Bu mülakatlarda hem gurupların kendi içlerinde hem de hastanedeki farklı mesai arkadaşlarıyla yaşayabilecekleri muhtemel iletişim problemleriyle ilgili sorun ve fikirleri dinlendi. Toplantılarda elde edilen bilgiler sonucunda eğitimlerde hangi derslerin yer alacağına karar verilmesiyle ilgili de bir yol haritası çıkartıldı.

Covid-19 tedbirlerine uygun olarak yaklaşık bin kişiye 15'erli gruplar halinde yüz yüze verilen eğitimler sonunda çalışanlara eğitim sertifikaları verilecek.

"Eğitimler Oldukça Faydalı Sonuçlar Doğuracak"

Atatürk Üniversitesi olarak akademik ve idari personelin her türlü problemine çözüm bulmak adına çaba gösterdiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Araştırma Hastanesi gibi topluma birinci dereceden hizmet veren bir kurumun kusursuz çalışması için etkili iletişimin önemli rol oynadığını söyledi.

Hastane çalışanlarına verilen etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi eğitimlerinin oldukça faydalı sonuçlar doğuracağına vurgu yapan Rektör Çomaklı, bu eğitimlerin ilerleyen tarihlerde farklı personel gruplarına da verileceğini aktardı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, çalışanlarının iletişim becerilerini geliştiriyor
Atatürk Üniversitesi, çalışanlarının iletişim becerilerini geliştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Binnur Kaya Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Gökhan Gönül Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk Üniversitesi, çalışanlarının iletişim becerilerini geliştiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:49:55. #1.15#
title