Atatürk Üniversitesi bünyesinde "Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Platformu" kuruldu
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Atatürk Üniversitesi bünyesinde "Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Platformu" kuruldu

Atatürk Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında sürdürdüğü uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerin online ders ve vize sınavlarının ardından bugün başlayan yarıyıl final sınavlarında da sorun yaşamaması için teknik altyapı hazırlıklarını tamamladı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde
01.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:49

Atatürk Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında sürdürdüğü uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerin online ders ve vize sınavlarının ardından bugün başlayan yarıyıl final sınavlarında da sorun yaşamaması için teknik altyapı hazırlıklarını tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla kurulan Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Platformu sayesinde, örgün öğretimde eğitim gören 75 bin öğrenci, uzaktan eğitim sistemi hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri veya misafir öğrencilerin salgın boyunca uzaktan eğitim sisteminden daha iyi faydalanabilmeleri adına kurulan platformda öğrenciler sorularına yanıt bulabiliyor.

Öğrenci, öğretim elemanı ve destek personeli duyurularının da yer aldığı platform, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ile üniversite karar ve yazıları hakkında da bilgi veriyor.

Uzaktan eğitim adına tüm sorunlara çözüm bulmak için kurulan platforma kullanıcılar, https://egitimedevam.atauni.edu.tr/ adresinden ulaşabiliyor.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim-öğretim sürecinin oldukça başarılı bir şekilde yürütüldüğünü anımsattı.

Final sınavlarını yine çevrimiçi olarak başlattıklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bilimsel istatistik ve dijital veriler izlendiğinde, öğrencilerimizin bu süreçte online derslere ve sınavlara katılımları ile ders materyallerine ilgilerinin yoğun olduğunu gözlemledik. Öğretim elemanlarımızın başarı ile yürüttükleri online ders sisteminde şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Salgın sürecinden çok daha önce uzaktan eğitim sisteminin alt yapısını hazırlayan ve bu sisteme hazırlıklı olan Atatürk Üniversitesi, öğrencilerimizin mağdur olmaması için süreçte azami gayret sarf etti. Kurduğumuz Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Platformuyla da bu hizmetimize yeni bir güç katmış olduk."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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