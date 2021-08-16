Atatürk Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Sınavı Görev Tercihleri

12 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Atatürk Üniversitesi AÖF Yaz Okulu sınavı için görev tercihleri https://gis. atauni. edu.

12 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Atatürk Üniversitesi AÖF Yaz Okulu sınavı için görev tercihleri https://gis. atauni. edu. tr/ sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 20 Ağustos 2021 tarihi mesai bitimine kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.

ATATÜRK ÜNİ. RİZE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

0464-223-61-26/1753

Kaynak: Habermetre