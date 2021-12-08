Atatürk Üniversitesi AÖF Sınav Görev Tercihleri
25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-2022 Öğretim yılı Atatürk Üniv. AÖF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavı için görev tercihleri https://gis. atauni. edu.
25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-2022 Öğretim yılı Atatürk Üniv. AÖF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavı için görev tercihleri https://gis. atauni. edu. tr sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 23: 59'a kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
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