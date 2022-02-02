Atatürk Üniversitesi ailesinden Suriye'ye yardım eli

Atatürk Üniversitesinin sığınmacılara ve Suriye'deki savaş mağdurlarına yönelik başlattığı iyilik hareketi kapsamında toplanan yardım malzemeleri yola çıktı.

Akademik ve idari personele yapılan duyuruların neticesinde toplanan ürünler, zorlu kış şartları nedeniyle yaşam koşulları iyice kötüleşen sığınmacılara ve Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Atatürk Üniversitesi ailesinin cömertliği ve misafirperverliği ile bilindiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu zamana kadar hiçbir yardım kampanyasına kayıtsız kalmayan üniversite mensuplarının bu çağrıya da yürekten cevap verdiklerini söyledi. Yapılan yardımların mazlum halka ulaştırılacağını ifade eden Rektör Çomaklı: "İhtiyaç sahibi Suriye halkı için içerisinde özellikle battaniye, yorgan, yastık, yatak olmak üzere çok sayıda ürünün yer aldığı yardım malzemelerimize ek olarak üniversitemizin Giy-Çık Mağazası tarafından çocuklar için hiç kullanılmamış kışlık giyecekler de yola çıkacak ekibe teslim edildi" dedi.

Kadim şehir Erzurum'un tarihi boyunca ihtiyaç sahibi olan herkese yardım elini uzattığını, açıkta kalanlara yuva, sığınanlara yurt olduğunu belirten Çomaklı: "Dünya meselesi olan ancak herkesin göz yumduğu bu kanayan yaraya Atatürk Üniversitesi olarak az da olsa merhem olmak istedik. Hiçbir devlet el uzatmasa bile biz iyilik kervanlarını hazırlamaya devam edecek, iyi dileklerimizi de göndererek mazlumların, mağdurların duasında yer almaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Duaların ardından yardım aracı Suriye'ye doğru yola çıktı. - ERZURUM