Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı
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Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Cansız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cansız, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak ziyaretinin ardından havzanın mevcut yapısında büyük değişikliklere yol açan gelişmeler yaşandığını anlattı.

Zonguldak'ı muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirten Cansız, üstlendikleri misyonla yeni başarılarla şehri daha da güçlendirmek için büyük bir gayretle projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Bir öğrencinin şiir okuduğu törenin ardından Vali Tutulmaz ile beraberindeki protokol üyeleri, denize karanfil bıraktı.

Askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı protokol üyelerine teslim edildi.

Vali Tutulmaz, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a verdiği değeri kente teşrif ederek gösterdiğini, kendisine minnettar olduklarını ifade etti.

Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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