15.10.2019 14:02

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 95. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Atatürk'ün ilk olarak 15 Ekim 1924'te Yozgat'ı ziyaret ettiğini, ikinci ziyaretini ise 1934 yılında gerçekleştirdiğini ifade etti.

Atatürk'ün bu ziyaretleriyle Yozgat'ın ve halkının gönlünde çok özel bir yerde bulunmaya devam edeceğini dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin büyük bir başarıyla sonuçlanmasında Yozgat'ın gayreti, samimiyeti ve vatanına olan sadakati her dönem olduğu gibi en ön sırada olmuştur. Her evden cepheye, maddi manevi destek devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Yozgat, bilinen rakamlara göre 351 şehit vermiştir. Yaşadığı onca sıkıntılı sürece rağmen, Yozgat halkı her dönemde devletinin yanında yer almıştır. Çekilen acılar, yaşanan kayıplar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti ile teselli bulmuştur. O gün il genelinde yaşanan coşku ve heyecan, bugün de aynı şekilde devam etmektedir. O günden sonra 15 Ekim 1924, Yozgat ve Yozgatlılar için özel bir gün olmuştur. Bizler bu tarihte Yozgat halkının işgaller karşısında azmini, imanını ve umudunu yitirmeyen ve tüm dünyanın saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile buluşmasının yıl dönümünü kutluyoruz."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve Vali Kadir Çakır'a Türk bayrağı verildi.

Program, Atatürk Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA