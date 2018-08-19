- Edirne Belediye Bandosu konseri

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın konuşması

Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 89. yıl dönümü

YALOVA (AA ) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk'ün, 19 Ağustos 1929'da kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Yürüyen Köşk'te düzenlenen programda, Atatürk'ün Yalova'da çekilen fotoğraflarından ulaşan sergi protokol üyeleri tarafından gezildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Yalova'ya 27 kez kalmak, 17 kez de günübirlik olarak geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Atatürk, İstanbul ve Ankara'dan sonra yaşamının en fazla bölümünü Yalova'da geçirir. Bu 272 gece, 331 güne karşılık gelmektedir. En son 1 Şubat 1938'de, ilk kez hastalığını da Yalova'dan öğrenip Yalova'dan ayrılır. Yalova'da polis, jandarma, itfaiye teşkilatını kendisi kurar. Nahiye olan Yalova'yı kaza yapar, daha önce kısa bir süre Bursa'ya, Kocaeli'ye bağlı olan Yalova, onun özel emriyle İstanbul'a bağlanır. Bu dünyada belki de bir ilktir. Deniz aşırı ilçenin denizin karşısındaki bir kentte bağlanması."

Salman, gün dolayısıyla bir koleksiyonerden satın aldığı, 1937 yılında çekilmiş Yürüyen Köşk fotoğrafını köşke hediye ederek, fotoğrafı Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ile köşkün duvarına astı.

Etkinlikler kapsamında Edirne Belediye Bandosu, Yürüyen Köşk'ten Cengiz Koçal Caddesi'ni takiben 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kadar yürüyüş yaptı.

Bandoya, çok sayıda Yalovalı eşlik etti.