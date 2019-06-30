Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 93. yılı kutlandı.

Mermerli Çeşme'de toplanan Urlalılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Urla'yı 7 kez ziyaret ettiğini belirterek, "Atatürk'ün, Batı Anadolu'da kuvayimilliye hareketinin ilk kez alevlendiği Urla'ya ve Urlalılara verdiği kıymet bizler için çok önemli. Atamız, yapacağı yenilikleri her yerde olduğu gibi Urla halkına anlatmak istemiş, böyle bir devrimin daha verimli ve kalıcı olacağını düşünmüştür." dedi.

Tören, Tuana Halk Dansları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA