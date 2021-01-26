Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 98'inci yılı
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Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 98'inci yılı

26.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:48
Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 98'inci yılı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu ilçesine gelişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu ilçesine gelişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Atatürk'ün 26 Ocak 1923'te Turgutlu'ya geldiğini belirten Kaymakam Ali Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamanın sevincini yaşayan Turgutlular onu bağırlarına basarak, coşkuyla karşılamışlar ve şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşadılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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