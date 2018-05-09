Atatürk'ün Tozlanan Siluetini Silen Asker Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kırşehir'de bir jandarma askeri, kontrol amaçlı durdurdukları aracın arkasında bulunan Atatürk siluetini tozlandığı için dakikalarca eliyle sildi. Askerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Bir jandarma askerinin kontrol amaçlı durdukları yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini sildiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.
OTOBÜSÜN ÜZERİNDEKİ TOZLANAN ATATÜRK SİLUETİNİ SİLDİ
Kırşehir'de, bir askerin kontrol amaçlı durdukları yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini sildiği anlar bir kişi tarafından kameraya alındı.
TEMİZLEDİKTEN SONRA KALP ÇİZİYOR
Otobüsün arkasında bulunan ve toz nedeniyle görülmeyen Atatürk siluetini elleriyle temizleyen asker daha sonra siluetin iki yanına birer kalp çiziyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Askerin duygulandıran anları sosyal medyada büyük beğeni toplayarak gündem oldu.
YORUMLAR (72)
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Türk askeri var olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Elini öperim senin vicdanlı ve nankör olmayan çocuk.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Atamızın Silueti bile alayına 10 basar.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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helal sana memedim..Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Toplumumuzun çektigi sıkıntıların yüzde doksan dokuzu,cahapenin kurucusunun avrupadan ithal ettiği inançsız sistem yüzünden oldugu ortadadır.toplumda öyle derin yaralar açıldı ki,doksanbeş senedir bu ülkede,dört dörtlük ne vatandaş ne dindar nede yönetici yetişmiyor,hiçkimse aksini iddia etmesin.tekrar ediyorum bu ülkenin genleri yok edildiği için toplumun tüm kesimleri huzursuzdur.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır