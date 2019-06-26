Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Stadı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende Vali Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da, 100 yıl o¨nce Tokat'a geldiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal'in ilki bu tarih olmak üzere yaşamı boyunca Tokat'a altı defa geldiğini belirten Eroğlu, "Bu ziyaretlerin ilk üçü aynı yıl gerçekleşiyor. Ziyaretler, düşman işgalinin etkisiyle bitap düşen halkı yeniden motive etmek, Milli Mücadele fitilini ateşlemek için ulaşımın zar zor yapıldığı, türlü imkansızlıklar içinde gerçekleşiyor. Anadolu'nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler Milli Mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardandır." dedi.

Gazi Mustafa Kemal'in 26 Haziran 1919'da Tokat Belediyesini de ziyaret ettiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Belediye binasında Tokat'ın ileri gelenlerinden oluşan 25-30 kişilik bir topluluğa sesleniyor ve diyor ki, 'Hiçbir müdafa vasıtasına malik olmasak bile, dişimiz tırnağımızla, zayıf ve dermansız kolumuzla, mücadele ederek, şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu müdafaa etmeyi zaruri görüyorum. Tarih bize vatan uğrunda canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini, hala yaşadıklarını göstermektedir. Ben hayatımı hiçbir zaman milletimden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an milletim için şerefimle ölmeye hazırım'. İşte bu cümleler Tokat ile Anadolu'nun birçok köşesinde milli uyanışı ve buna mukabil millet olmanın temel bilincini oluşturuyor."

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli şiirler okudu.

Kaynak: AA