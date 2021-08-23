Atatürk'ün Tekirdağ'ı Ziyareti ve Harf İnkilabı'nın Uygulanmasının 93. Yıl Dönümü Kutlandı

23 Ağustos 1928 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı Ziyareti ve Harf İnkılabının Uygulamasının 93. Yıl dönümü, 50. Yıl Harf İnkılabı Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

23 Ağustos 1928 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı Ziyareti ve Harf İnkılabının Uygulamasının 93. Yıl dönümü, 50. Yıl Harf İnkılabı Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başlayan kutlama programında; Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 50. Yıl Harf İnkılabı Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Programda Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 1928 Harf İnkılabı anısına bastırılan posta pulları Vali Aziz Yıldırım ve Protokol üyelerine takdim edildi.

Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 93. Yıl dönümü kutlamalar kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya tarafından "Harf İnkılabı ve Tekirdağ" konulu konferans verildi. Konferansın ardından Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından Atatürk ve Tekirdağ temalı fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: Habermetre