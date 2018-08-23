Atatürk'ün Tekirdağ'a Gelişinin 90. Yıl Dönümü - Tekirdağ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf Devrimi'nin 90. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sahil dolgu alanda düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Kubilay Karslı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülferah Güral'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Güral burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 90. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Güral, 90 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk alfabesini tanıtmak amacıyla çıktığı yurt gezisinin ilk durağının Tekirdağ olduğunu hatırlatarak, "Türk inkilaplarının amacı yeni kurulan Türk devletine ekonomik, kültürel, siyasal ve toplumsal alanlarda milli bir yapı kazandırmaktır. Türk milletinin asıl ihtiyacının kendi dil, tarih ve kültürel kavuşması, sahip çıkması gerektiğini düşünen Atatürk Türk milletine asıl kimliğini iade etmek mücadelesinde ilk adım olarak harf inkılabını gerçekleştirmiştir." dedi.

İnkılabın kısa sürede benimsenmesi, yayılması ve uygulanması içinde bizzat Atatürk'ün kendisinin kara tahta başına geçtiğini anımsatan Güral, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Atatürk öğretmenlere, bilim insanlarına, milletvekillerine tahta başında dersler vermiş, onları bu konuda yüreklendirmiştir. Bununla da yetinmeyip yeni Türk harflerini halka anlatmak amacıyla yurt gezisine çıkmıştır. Atatürk'ün bu amaçla ilk geldiği yer Tekirdağ'dır. Böylesine önemli ve köklü bir devrimin ilk adımının Tekirdağ'da atılması tesadüf değildir.

Çünkü Atamız Çanakkale Savaşı öncesi Tekirdağ'da görev yapmıştır ve bu şehrin insanlarını tanıma olanağı bulmuştur. Tekirdağlılar'ın yeniliklere açık, hoşgörülü, ileri görüşlü, aydın insanlar olduğunu biliyordu. Tekirdağ halkının o gün gösterdiği sevgi, saygı ve yeni Türk alfabesini öğrenmek için gösterdiği çaba atamızın harf inkılabını gerçekleştirme konusundaki azim ve cesaretini artırmıştır."

Konuşmaların ardından, Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf Devrimi'nin 90. yıl dönümü dolayısıyla bastırılan pullar Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Hakan Cömertler tarafından, Vali Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Karslı ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güral'a takdim edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.