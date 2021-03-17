Atatürk'ün Tarsus'a Gelişinin 98.'nci Yıldönümü törenlerle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarsus ilçesine gelişinin 98.'nci Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün fotoğrafları ve okuduğu kitapların bulunduğu iki sergi ziyarete açıldı, vatandaşlara "Nutuk" hediye edildi.

Tören, Atatürk'ün sevdiği şarkıların çalınması ve Tarsus Belediye Bandosu'nun konseriyle sona erdi.

Törene Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt